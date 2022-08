¡Desató la polémica! Johanna San Miguel no tomó bien los comentarios de Renzo Schuller y defendió al equipo de los ‘guerreros’.

No iniciaron el programa con el mejor de los ánimos. Renzo Schuller comenzó la edición de “Esto es guerra” del miércoles 24 de agosto afirmando que los ‘guerreros’ reciben su “ayudín” de parte de la producción. Johanna San Miguel no tomó para nada bien lo que dijo el presentador. “Te voy a pedi algo encarecidamente, no menosprecies el esfuerzo que mis ‘guerreros’ hacen”, le contestó la conductora. Tras estos comentarios, las personalidades discutieron por unos minutos más, haciendo énfasis en las múltiples quejas en el programa de competencias. VIDEO: América TV