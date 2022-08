Alondra García y Paolo Guerrero se han distanciado y los medios de comunicación mostraron que, al parecer, la querida pareja ya no está unida. Ambos fueron captados junto a otras personas; por ello, Ricardo Rondón afirma que Doña Peta sería la persona más dolida. Posterior a ello, “En boca de todos” mostró un video en el que la madre del futbolista elogiaba la personalidad de la modelo: “Es encantadora. Me hace reír, es muy buena conmigo. Se preocupa por mí. Se ha ganado mi corazón, verdaderamente. Ya no es una nuera, sino una hija. Me siento, más tranquila porque ella está a su lado. Ella lo hace feliz, es muy graciosa y a cualquiera hace feliz. Es muy querendona y cariñosa”. VIDEO: América TV.