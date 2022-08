¡No se quedó callada! Yahaira Plasencia fue invitada a hablar en “América hoy” sobre su participación en “La gran estrella”, el nuevo show de Gisela Valcárcel. No obstante, la salsera pareció incomodarse cuando Janet Barboza le pregunto por la ausencia de Tilsa Lozano: “Yo no tengo ningún problema con nadie. Tilsa no me cae mal, hubo dimes y diretes, pero ya pasó hace muchos años”. Más adelante, la situación pareció volverse más incómoda para la cantante, por lo que dejó en claro que ella ni Sergio George tienen relación con la falta de la exmodelo. “Les voy a decir algo y quiero que lo tomen de la mejor manera, yo estoy aquí por el tema de ‘La gran estrella’, no para este tipo de cosas (...). Están hablando cosas que no son (...). Si no hay una información sólida, donde tengan una prueba, mejor no decirlo”, aseguró la intérprete de “La cantante”. VIDEO: América TV