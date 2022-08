No pueden llevar la fiesta en paz. Rafael Cardozo regresó a “Esto es guerra” y para sorpresa de muchos anunció que la presente temporada sería su última. Este anuncio fue ironizado por Rosángela Espinoza, quien ha demostrado en múltiples ocasiones no llevarse bien con el brasileño. “Puedes irte mañana”, le dijo. “Es que la verdad se siente con tanta seguridad. Me acuerdo que una vez le dije: ‘En este programa, nadie es indispensable’, y lo eliminaron al día siguiente”, agregó. VIDEO: América TV