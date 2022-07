El cantante Cristian Castro hace oídos sordos a los memes y burlas que se hacen de sus nuevos y coloridos vestuarios en el programa de Marcelo Tinelli, donde es participante. “Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados, y hay que diferenciarse de todos. Es como un circo de todos ahí. Hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, apuntó. “Me disfrazaron de trol, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, expresó el mexicano. VIDEO: El Doce TV