Flor Polo tendrá que seguir esperando. Néstor Villanueva no se acercó a la Municipalidad de Surco para firmar el divorcio con la hija de Susy Díaz. De acuerdo con la producción de “América hoy”, el cantante no habría llegado a terminar con su matrimonio por la distancia en la que se encontraba. “Viene de Chancay”, expresó Ethel Pozo. Ante esto, Janet Barboza recordó las palabras de Susy Díaz: “Una madre nunca se equivoca, Néstor no va a llegar”. VIDEO: América TV