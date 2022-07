Flavia Laos y Austin Palao se vieron en un problema en un restaurante, en Tailandia, al no llevar efectivo ni tarjetas, y tuvieron que llamar para pedir ayuda.

Flavia Laos y Austin Palao pasaron un aprieto en Tailandia. La pareja de influencers no llevó consigo efectivo ni sus tarjetas de crédito para pagar su consumo en un restaurante. “Mi amiga Neka vino a pagarnos la cuenta”, explicó la modelo peruana. “Me quería dejar empeñada ¡Está loco!”, agregó sobre el intérprete de “Tú me encantas”. “¡Piensa que yo me iba a poner a lavar platos!” , continuó en sus historias de Instagram, el 22 de julio. VIDEO: Flavia Laos/Instagram