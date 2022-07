“La voz Perú” regresó con su quinta temporada y ha generado una mezcla de emociones en la audiencia. Sonalí Oré fue la segunda participante en presentarse frente al jurado del programa de canto. Su audición conmovió a los entrenadores al quebrarse al finalizar la canción y revelar que se la dedicaba a su hermano menor, quien murió hace algunos años. “Él falleció en pandemia por leucemia. (…) Cuando él fallece, yo no quería seguir cantando, pero luego recordé todo lo hablado con él cuando éramos niños, porque nosotros viajábamos por ser conocidos juntos. Él bailaba y yo cantaba música criolla y siempre me ha querido acompañar, y por eso lo he querido traer en un cuadro y espiritualmente. (…) Lo amo con todo mi corazón y sé que desde el cielo me está cuidando. La razón por la que estoy aquí es él. VIDEO: Latina