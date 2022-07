Susy Díaz fue invitada al programa “América hoy” para comentar sobre varios fracasos amorosos entre personajes de la farándula. Empezaron a proyectar fotos de figuras como Christian Domínguez, que se había tatuado el nombre de sus exparejas. La excongresista sorprendió al revelar que también se tatuó la letra M, inicial de un exnovio con quien duró cinco años, pero que luego se arrepintió de hacer esto. “Me saló. A los meses me separé. Comencé a investigar y me dijeron que no es bueno tatuarse, porque es la energía que hace que esa relación caduque”, dijo. Video: América hoy.