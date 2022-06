En una reciente entrevista, Shirley Cherres sorprendió a sus fans al anunciar que le dirá adiós a OnlyFans debido a que no cuenta con el tiempo necesario para seguir generando contenido. No obstante, la exbailarina se mostró muy contenta y agradecida, ya que, según dijo, con el dinero que ganó gracias a su incursión en la plataforma online logró pagar sus estudios en Gestión Pública. “Tuve muy buena acogida con Onlyfans, no me puedo quejar. Yo me pagué mi carrera de Gestión Pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios . Además, pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas”, detalló. Video: Isabel Gonzalez/ El Popular