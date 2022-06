En una íntima entrevista para “Día D”, Guillermo Dávila habló por única vez de su actual situación con Vasco Madueño, a quien finalmente reconoció como su hijo después de mucho tiempo. “Estuve buscándolo por mucho tiempo, nos hicimos la prueba de ADN, yo quería darle el apellido, pero él no quiere, es su derecho ”, contó en un inicio. Además, señaló que ha intentado contactarse con él, pero su hijo no le responde desde hace meses. “No me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron, ayudados por terceros”, agregó. Finalmente, dijo que desea que en el futuro las cosas cambien y Vasco lo busque. “Yo estoy tranquilo porque sé que él tiene un alma especial, él va a llegar a su análisis y podrá acercarse a mí, me encantaría”, concluyó. Video: ATV