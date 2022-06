Néstor Villanueva fue invitado al programa “Amor y fuego” para comentar las recientes acusaciones de su exsuegra Susy Díaz, quien ha afirmado que el cumbiambero agredió físicamente a Flor Polo cuando estaban juntos. En esta oportunidad, Néstor fue en compañía de su abogada. La primera pregunta que Gigi Mitre le hizo fue si le llegó a ser infiel a su aún esposa, con lo cual recordó los ampays de las bailarinas Sofía Cavero y Tessy Linda. “En ningún momento falté a mi matrimonio, no he sido infiel, he respetado mi relación hasta los últimos días”, sostuvo, y precisó que es falso que esté pidiendo una suma de dinero para firmar el divorcio. Video: Willax TV.