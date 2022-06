Jazmín Pinedo no se quedó callada y aprovechó los últimos minutos de “+Espectáculos” para responder a los señalamientos y ofensas de Magaly Medina. Además, aseguró que, efectivamente, hizo uso de un ayudamemoria el día que dio contestación a la ‘Urraca’ por primera vez. “ Primero me voy a sacar este in-ear porque no lo necesito. Nunca lo necesité y nunca lo necesitaré , porque su productor trabajó conmigo y él más que nadie sabe que yo no necesito que nadie me dicte nada ni que me digan lo que tengo que opinar, mucho menos lo que tengo que decir”, enfatizó al inicio de su discurso la ex chica reality. VIDEO: “+Espectáculos”