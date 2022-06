Ricardo Mendoza dio a conocer que no formará parte del elenco de la película “Asu mare 4”. Durante la más reciente edición del programa de YouTube “Complétala”, el popular conductor de “Hablando huevadas” indicó que aunque iba a ser uno de los protagonistas, finalmente fue retirado del proyecto debido a la polémicas que protagonizó a raíz de sus desatinados comentarios. “Tuve una reunión con esas personas (la producción de la cinta) y me metieron un floro (me dijeron): ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje’. Y yo les dije ‘Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito’ . Yo venía con lo mismo”, aseveró el compañero de Jorge Luna. Video: YouTube