“Amor y fuego” emitió imágenes del paso de Karol G en el sur del Perú acompañada de quien sería su nueva pareja. Mientras la ‘Bichota’ salía de coordinar su tour por Ica, un reportero del programa de espectáculos la abordó para darle la bienvenida; no obstante, fue rápidamente regañado por un agente de seguridad de la cantante, quien le enfocó el rostro con una linterna para despistarlo. “ No estás autorizado hermano. Apágame la cámara, bórrame la información ”, le exigió el guardaespaldas al comunicador. Al ver las imágenes, Rodrigo González criticó la actitud de la artista por querer pasar desapercibida todo el tiempo. “Si es alguien tan querida, trae consigo que la gente quiera saber más de su vida (...) No a todo el mundo le gusta esa parte de la fama”, sostuvo el conductor. VIDEO: Amor y fuego