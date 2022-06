¡Lo que faltaba! El exfutbolista Roberto Palacios se defendió de los señalamientos argumentando que era la primera vez que visitaba el local de baile y que no midió su consumo de alcohol.

Tras ser captado besando a misteriosa mujer en una discoteca norteña pese a estar casado, el ‘Chorri’ Palacios dio su versión de los hechos al equipo de “Magaly TV, la firme”. En vez de aceptar su responsabilidad por lo acontecido, el exfutbolista declaró que las chicas del local de baile se aprovecharon de él y que no se midió al ingerir alcohol. Incluso, en un momento de la conversación llegó a justificar su infidelidad diciendo que no recordaba las condiciones en las que llegó al recinto. “ Fue una invitación. No sé cómo llegué ahí la verdad, pero bueno, ya está ”, sostuvo, VIDEO; Magaly TV, la firme