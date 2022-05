En medio de una entrevista al cantante Jean Pierre Puppi, la conductora Magaly Medina se indignó con su equipo de trabajo por no proyectar las imágenes que solicitaba.

Un incómodo momento se vivió en la última edición del programa que conduce Magaly Medina. Todo inició cuando la presentadora de espectáculos se encontraba en una entrevista en vivo con el cantante Jean Pierre Puppi, quien fue acusado por su expareja de agresión. La conocida ‘Urraca’ solicitó que se presenten las imágenes de unas declaraciones que emitió el artista en la tarde del 26 de mayo; sin embargo, su equipo de producción proyectó un video que no correspondía. Ante esto, la figura de “Magaly TV, la firme” no dudó en mostrar su molestia frente a cámaras y les llamó la atención por equivocarse. “No, están más perdidos… Yo no sé qué les pasa. Han estado toda la semana de ociosos con el tema Melissa Paredes que ya se relajaron; todos están idos, de vacaciones”, comentó. Video: ATV.