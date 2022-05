La madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, estuvo presente en el programa matutino y sorprendió a los televidentes al afirmar que Rodrigo Cuba le fue desleal a su hija durante su matrimonio: “Ellos estaban separados, la otra persona (Rodrigo Cuba) también está rehaciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente (...) Ustedes que trabajan ahí, eso es un vox populi a nivel de la televisión, pero Melissa vende más lógicamente... Si no lo saben y yo lo digo, nadie me va a creer, qué te voy a decir”. Video: América TV.