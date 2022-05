Magaly Medina no dudó en arremeter contra Ethel Pozo tras la entrevista a Melissa Paredes y aseguró que mañana todos sentirán “envidia”.

Magaly Medina está a pocas horas de emitir la esperada entrevista con Rodrigo Cuba y, dentro de los vestidores, la conductora de espectáculos no dudó en referirse a las frases que Ethel Pozo repetía reiteradas veces antes de conversar con Melissa Paredes: “Estoy esperando a que me traigan el vestido rojo porque voy a salir de rojo para contarles todas las envidias. Envidia les va a dar mañana cuando vean la audiencia que vamos a tener y envidia les va a dar mañana cuando vean cómo se hace una entrevista. Posgrado o no posgrado, acá está mi maestría”. Video: Instagram.