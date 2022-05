Andrea San Martín no dudó en compartir su felicidad con los cientos de seguidores que tiene en redes sociales e hizo un tour para lucir todos los detalles que ha incluído en su habitación recién remodelada. Como se recuerda, la modelo dijo en el pasado que dormía en el piso porque no disponía de dinero suficiente para diseñar un nuevo espacio para ella. “Duermo en el piso básicamente porque no hay presupuesto todavía para gastar en la vaina esta. Primero, remodelé el cuarto de las niñas y en verdad tengo otras prioridades”, comentó en aquel entonces. Ahora, mediante su cuenta oficial de Instagram, aprovechó para mostrar detenidamente cuáles son las nuevas cosas que ha incluído en su dormitorio. “Enamorada de cada espacio. Los detalles, los materiales, el diseño...no puedo creer que tengo un espejo completo para mí”, señaló. Video: Instagram