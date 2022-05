Tilsa Lozano puso en aprietos al conductor Christian Domínguez este 16 de mayo en “América hoy”. La figura de TV acudió al espacio como una panelista invitada para tocar las últimas incidencias de la farándula. Mientras se comentaba el caso de Mario Irivarren y Vania Bludau, Tilsa aprovechó para hacer una acotación. La exvengadora recordó un presunto episodio de violencia que el cumbiambero habría protagonizado con Bludau a las afueras de un centro deportivo. “Yo me acuerdo que pasó algo en la puerta de un gimnasio”, dijo Lozano. Brunella Horna dijo no recordar tal episodio, por lo que ‘Tili’ respondió: “Te voy a refrescar la memoria. En la época en la que Christian estuvo con Vania hubo un incidente en la puerta de un gimnasio, ¿o me equivoco, Christian?”. El músico de cumbia se mostró confundido y solo atinó a decir: “La verdad es que me estoy acordando”. VIDEO: América hoy