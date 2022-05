Rosángela Espinoza contó que recibió malos tratos cuando estuvo en “Combate”, el primer programa reality que pisó y donde hizo su debut en televisión. Recordó que no le fue fácil acostumbrarse a las exigencias físicas de las competencias. “No fue ‘bacán’ para mí. Uno, en competencia estaba muy mal porque salía del certamen del Miss Perú”, contó. En esa línea, mencionó que sus compañeros eran insensibles con ella. “Era frustrante no pasar. No tuve apoyo, se burlaban de mí. No hay que burlarse ni menos minimizar”, agregó la popular ‘chica selfie’. Video: América TV.