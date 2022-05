En la emisión del 13 de mayo de “Esto es guerra”, se discutió la posible suspensión de Rafael Cardozo al ser descubierto haciendo trampa en uno de los circuitos. En medio de las votaciones para saber si se quedaría en el programa o no, Michelle Soifer dejó a todos asombrados al apoyar al brasileño para que se mantenga en competencia. Esta acción de la ‘guerrera’ no fue del agrado de Johanna San Miguel, quien le reclamó molesta por la decisión que tomó. “Michelle, ¿qué te pasa? O sea, había imágenes clarísimas. ¿Cuándo tú has avalado una trampa, por qué has hecho esto?”, dijo la popular ‘Chata’. No obstante, ‘Michi’ no se quedó callada y se defendió ante los ataques y explicó los motivos de su voto. “Yo no estoy de acuerdo con la conducta antideportiva de Rafael, yo sí creo que él hizo trampa. Pero yo no soy quien, ni ninguno somos quien, para quitarle el trabajo a alguien o botarlo de este programa”, aclaró frente a todos. Agregó que siguió lo que su corazón le dijo que era lo correcto. “Como todos hemos cometido errores (...). No importa, yo tengo que hacer lo que mi corazón me dice”, finalizó. Video: América TV