La hija del exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas, Johanna Cubillas, se percató de que la salsera Mirella Paz le dio varios likes a fotos de su esposo y padre de su hijo, Juan Ichazo, en sus redes sociales, por ello decidió conversar con “Amor y fuego” para dar detalles. “Me acabo de dar cuenta que a Juan lo sigue una chica medio conocida, con varios miles de seguidores y le pone likes en todas las fotos en las que sale solo. ¿Qué necesidad señora?”, escribió Johanna en una de sus historias de Instagram. Cabe resaltar, que el programa se comunicó con Mirella, pero ella minimizó el hecho y dijo no conocer a la emprendedora: “En realidad me causa gracia esta situación (...) No me importa, no la conozco”. Video: Amor y fuego.