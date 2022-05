“Esto es guerra” se convirtió en un verdadero campo de batalla. Rafael Cardozo fue juzgado por el tribunal del reality al haber hecho trampa en uno de los circuitos. No obstante, sus compañeros Jota Benz y Gino salieron en su defensa. El mayor de los hermanos dijo: “Cuando yo llego al camerino, Rafael me dijo que no hizo trampa. La gente puede ver algo, pero a mí me dijo eso”. Luego de que el tribunal les dijera a Gino y Jota que nunca más confiaría en ellos, Rafael explotó: “Si yo estoy aquí por no decir la verdad, ¿por qué las dos chicas que no dijeron la verdad están paradas acá también”, expresó haciendo referencia a Melissa Loza y Ducelia Echevarría. Video: América TV.