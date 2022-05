Cecilia Bracamonte y Andrés Hurtado estuvieron juntos en Palacio de Gobierno para ofrecer su apoyo y solidaridad a los niños que padecen de cáncer. Sin embargo, la cantante sorprendió a toda la población al entonar la canción “Color esperanza” al mandatario Pedro Castillo: “Yo estoy aquí ahora, pero no sé mañana. Es bueno estar alertas (...), y siempre detectar el cáncer a tiempo cura. Si usted me permite, siendo este momento, creo que es propicio que le cante una canción chiquita, no lo voy a aburrir. Es apropiada para este momento”. Video: TV Perú