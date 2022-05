Christopher Gianotti publicará una entrevista con Merly Morello en la que ambos comieron pollo frito mientras la actriz dio detalles sobre su vida personal. Durante esta conversación, la influencer opinó sobre las relaciones tóxicas: “No me gusta que me jo***, entonces yo no jo**. No me gusta el drama. Ya soy actriz, ya tengo drama en mis trabajos”. Por otro lado, reveló que se siente atraída por una figura de Hollywood: “Toda la vida he tenido un crush muy muy fuerte en Emma Watson. Soy bisexual”. Video: Tiktok.