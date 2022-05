El lunes 9 de mayo, Renzo Schuller regresó con todo a la conducción de realities de competencia y se unió oficialmente a “Esto es guerra” para liderar el equipo de los ‘combatientes’. Esta nueva incorporación llega tras el retiro de María Pía Copello, quien le dijo adiós al programa el pasado viernes 6 de mayo. El expresentador de “Combate” fue recibido con un fuerte abrazo por quien será su nueva compañera, Johanna San Miguel. Sin embargo, la bienvenida duró poco tiempo, pues la popular ‘Chata’ no tardó en arremeter contra el presentador. “La guerra está declarada. La competencia comienza. Bienvenido a mi casa, Renzo”, le dijo la conductora mientras estiró la mano para un apretón. No obstante, Schuller no se dejó intimidar y respondió fuerte y claro. “Muy bien, pero ahora, esta también es mi casa”, agregó para dar por concluido el tan esperado encuentro. Video: América TV