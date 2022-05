El integrante de EEG Said Palao aseguró que no se ha comprometido con Alejandra Baigorria y resaltó que no tiene prisa en hacerlo.

Said Palao y Alejandra Baigorria sorprendieron a todos sus seguidores al compartir infinidad de imágenes de sus días en Cancún, lo cual despertó ciertas especulaciones, pues muchos pensaron que ambos se habrían comprometido durante ese viaje. Sin embargo, el modelo no tardó en poner fin a los rumores y aseguró que no le ha pedido la mano a la empresaria. “No, eso no pasó, sino todos hubieran sabido. Ha sido un viaje de relajo (...) Ya vendrá en su momento (la pedida de mano), No sé cuál es el apuro, cuál es la necesidad. Cuando ocurra, ustedes lo sabrán, el lugar y todo”, indicó. Como se sabe, este viaje fue un premio que granó Alejandra por su labor en una compañía. Video: América TV