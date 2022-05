Magaly Medina reveló que tenía un ampay de Bárbara Cayo, pero nunca lo emitió. Contó que ella le pidió no sacarlo a la luz porque su exesposo iba a ‘‘quitarle a sus hijos’'. La conductora accedió al pedido de la actriz; sin embargo, dijo estar arrepentida de no haberlo lanzado y explicó los motivos. “Le hice un favor y después, un día, me encontró en un restaurante y se me acercó a decirme estupidez y media. Fue vulgar”, manifestó la figura de ATV.