Samahara Lobatón se presentó este miércoles 27 de abril en el set del programa “América hoy” para comentar sobre la infidelidad. En torno a este tema, la influencer, quien está en una relación con Youna, el padre de su hija, aseguró que de ninguna manera perdonaría a su pareja si se entera que sufrió una traición. “¿Darías tú una segunda oportunidad si encuentras infraganti a tu pareja?”, preguntó Ethel Pozo, “No (perdonaría), ni por mi hija, ni por mi familia, ni por nadie daría una segunda oportunidad por infidelidad. Si alguien te saca la vuelta es porque ya no te ama, no te considera y porque realmente ya no te quiere... ¿Cómo tú tienes una relación sana después de una infidelidad? No vas a estar tranquila”, aseveró la hija de Melissa Klug. Video: América TV