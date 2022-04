Ethel Pozo, cuyo pronunciamiento fue uno de los más esperados en torno al caso de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, recordó la vez que lloró cuando Melissa Paredes anunció el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba y dejó en claro que su emotiva reacción no fue por la presunta infidelidad de la actriz con Anthony Aranda. “Yo, desde allá, desde lejos, no les creí nada a ninguno de los dos (Aldo y Óscar)... y me llamó la atención que en las redes decían ‘ay, esperábamos que llore’, que sepan todos los que no me conocen, yo jamás lloro por un infiel, jamás. Si yo lloré el año pasado, fue por lo que estaba pasando con una persona que conocía como mi amiga, el dolor de la familia, la niña y el hogar, pero nunca por un infiel”, sentenció la conductora en América hoy. Video: América TV