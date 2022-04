Aldo Miyashiro se presentó en su programa “La banda del Chino”, del 20 de abril, para reconocer públicamente que le fue infiel a Erika Villalobos. “He venido porque quiero asumir los actos que se han visto en el programa de Magaly Medina. Me siento absolutamente avergonzado por lo que significa” , dijo. “ Podría inventar que mi relación está mal y estoy a punto de separarme como muchos me sugerían en redes. Pero no es cierto. He tenido 17 años de matrimonio con altibajos. La mayoría con momentos difíciles por mi culpa. Estábamos viviendo un buen momento y yo quebré todo eso en unos instantes”, sostuvo.