Tras el vídeo difundido por “Magaly TV: La Firme”, donde Aldo Miyashiro aparece besándose con la reportera Fiorella Retiz, el conductor inició su programa reconociendo su error y pidiendo perdón a su esposa Érika Villalobos. “Pido perdón públicamente a Érika Villalobos porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura. No merezco todo lo que ella ha hecho por mí. Quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho”, dijo Miyashiro. VIDEO: América TV.