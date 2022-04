Magaly Medina suele mostrarse segura de sí misma ante las cámaras, aunque realice actividades que no son su fuerte, como el baile. A la popular ‘Urraca’ le encanta realizar trends para su cuenta de TikTok, donde cuenta con 1 millón de seguidores. Durante su programa, aseguró que no le importan las críticas, pues solo le interesa divertir a su público. “Lo hago porque me da la gana, además la gente se ríe. Yo soy como una payasita de circo, la gente se ríe con lo que hago, para eso estoy. Yo tengo otros talentos”. Video: Magaly TV.