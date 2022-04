Christian Yaipén, desde su cabina radial en La Nueva Q, brindó una entrevista para “En boca de todos”, en la que habló sobre los duros momentos que tuvo que atravesar cuando se encontraba en Estados Unidos. El cantante mencionó que enfrentó crisis económicas en las que muchas veces no tuvo para comer e incluso estuvo a punto de abandonar sus estudios de Música en Berklee. “A mí me tocó sufrir, había veces en que no tenía para comer (...) yo también era consciente del gasto que estaban haciendo todos (para que estudie en EE.UU). Mi mamá vendió su camioneta para pagar mis estudios. Faltando semestres dije: ‘Profe, sabe qué, creo que aborto esta vaina (estudiar) porque ya no tenemos cómo (pagar) y me contactó para que me den una beca”. Video: América TV