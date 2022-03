Beyoncé es una cantante estadounidense que, a pesar de su larga trayectoria, no ha dejado de producir éxitos musicales. La premiación de los Oscar 2022 no pudo dejar de contar con su presencia para que cante “Be alive” con la finalidad de darle el inicio a la ceremonia más importante para el cine a nivel mundial. La interpretación de la artista causó mucha emoción debido a que todo salió impecable en cuanto a la puesta en escena y sketch, en general.