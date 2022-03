Deysi Araujo estuvo de visita en el programa D’mañana y fue cuestionada por la conductora Karla Tarazona luego de presentar un reportaje sobre su pareja, el exjuez Jackson Torres. “Ay, quisiera entender esta situación, mi querida Deysi, ya no sé si decirte mi querida amiga, date cuenta, la incondicional, no importa lo que me digas, ‘sácame la vuelta, pero no me dejes’”, comentó Karla mientras le pedía una explicación a la pelirroja de por qué sigue con él. No obstante, Deysi se defendió y dijo que nunca será la ‘incondicional’ de nadie. Además, aclaró que no estaría con alguien que tenga a otra mujer. Video: Panamericana TV