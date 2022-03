La empresaria Alejandra Baigorria captó a Rodrigo González, mejor conocido como ‘Peluchín’ en el mundo del espectáculo. La ex chica reality decidió pasar un fin de semana fuera de lo rutinario y se fue a Punta Hermosa en compañía de sus amigos Vania Bludau y Mario Irivarren. Sin embargo, no pensó que iba a cruzar caminos con Rodrigo González mientras visitaba una tienda de comida, por lo que decidió inmortalizar el encuentro. “Acabo de ampayar aquí a ‘Peluchín’ comprando. ¡Ampay! Tengo un ampay”, dijo entre risas la pareja de Said Palao. En su defensa, el conductor de “Amor y fuego” dijo: “Se me volteó la torta, al carrusel le dieron vuelta”. Finalmente, procedió a mostrar sus compras. VIDEO: Instagram