Durante la última edición de su programa, Magaly Medina criticó la última presentación de Diego Val junto a Eva Ayllón. La presentadora de televisión criticó duramente el estilo de canto del artista: “La hipocresía que reina. ‘Un beso para Magaly’, sí claro. Qué mal canta. Por favor, parecía unos perros aullando”. Además, la conductora se mostró en desacuerdo con el apoyo que Eva Ayllón le está demostrando. “La gran pregunta que nos hacemos es que hacía Eva Ayllón ahí, dándole el ‘espaldarazo’. Han cantado una canción juntos. Eva que es tan difícil, que es tan complicada y súper exigente. Yo no sé en qué momento la convencieron de hacer un ‘featuring’ con Diego Val. No pues, ¿qué pasa ahí?”, comentó. Finalmente, Magaly le aconsejó al cantante que no hiciera mucho alarde des sus actividades: “A estos les encanta hablar: que se van a Estados Unidos, que tiene planes de internacionalizarse pero tienen que aterrizar un poquito y dejar de mentir tanto. (...) Eso no es canto, esos son chillidos. Grita, una cosa horrible”. Video: ATV.