El modelo belga Greg Michel contó que estuvo con el contrato a punto de firmar para ingresar a EEG, pero no llegó a nada por no aceptar salir con Peter Fajardo.

Greg Michel se fue con todo y no perdonó nada. A un día de volver a estrenarse la nueva versión de Esto es guerra, que celebrará sus 10 años de estar al aire, el productor del reality Peter Fajardo podría volver a estar involucrado en un escándalo. Esto luego de que el exchico reality contara a las cámaras de Amor y fuego que no ingresó a EEG y nunca apareció en ningún programa de América Televisión porque, de acuerdo a las declaraciones del belga: “Le rechacé varias de las ofertas de salida, del cine, de la comida”. Asimismo, afirmó que estuvo a punto de firmar el contrato, aunque no llegó a nada concreto.