¡Mostró cuánto quiere a su madre! Flor Polo fue invitada al programa matutino Mujeres al mando y las conductoras aprovecharon para consultarle si dejaría a su futura pareja si es que este no respeta a Susy Díaz.“Defiendo a mi madre con uñas y dientes. Se supone que si me quiere y me ama tiene que respetar a mi mamá y quererla, sino quiere a mi madre entonces no me quiere tampoco a mí”. Video: Latina.