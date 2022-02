La modelo Brunella Horna contó en América hoy que Richard Acuña no desea que su nombre vuelva a relacionarse con la farándula.

Brunella Horna dejó atónitos a los televidentes de América hoy al contar que su pareja, el excongresista Richard Acuña, le ha pedido que no lo mencione más en televisión. Cuando hablaban sobre las separaciones en la farándula, Ethel Pozo le preguntó a la modelo: “¿Richard trabaja todo el día?”. Ella, un tanto nerviosa, le respondió: “Richard me ha dicho que ya no hable de él”. Video: América TV