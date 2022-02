Durante la edición pasada de Amor y fuego, se transmitieron los comentarios de Flavia Laos sobre los rumores que surgieron desde su ruptura con Patricio Parodi. La modelo, quien estaba contestando las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, no dudó al aclarar que Pablo Heredia no fue motivo para que ella y el ‘Pato’ decidieran ponerle punto final a su pública historia de amor. “Hay mil rumores que no se llegaron a confirmar, pero lo que te puedo decir es que la razón por la terminé con Patricio no fue esa, eso fue por mutuo acuerdo. Hemos quedado en no hablarlo ni comentarlo”, dijo. Sobre los rumores que la vinculaban con Heredia respondió: “Eso no fue real. Fue un rumor que salió un ratito y terminó”. Video: Willax.