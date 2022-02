La nueva edición de Esto es Habacilar sorprendió a sus seguidores luego de que Carlos ‘Tomate’ Barraza fuera presentado como nuevo integrante. El conductor se mostró muy emocionado tras volver a este espacio como en sus viejos tiempos y aseguró que viene a quedarse. “Quiero decirles que esta noche no he venido a quitarle el puesto a nadie, he venido a recuperar mi puesto”, indicó mientras las cámaras enfocaban a Facundo González. Video: América TV.