Durante el programa Esto es Habacilar se recrearon los antiguos juegos que se ganaron los corazones del público. El conductor Roger del Águila mencionó uno en el que participaba ‘Zopilote’, quien se encargaba de retener a los participantes en un ring para que estos no puedan ganar. “¿Qué sabemos de su vida? Me cuentan que lo llamaron, no contestó, destruyó el teléfono: ‘No quiero saber nada’”, dijo. Video: América TV.