La conductora de televisión Giovanna Valcárcel no tomó nada bien la forma en que Rodrigo González inició los rumores del fin de Mujeres al mando y cómo se alegró por su salida del aire.

Giovanna Valcárcel no se quedó callada luego de que Rodrigo González haya comentado con entusiasmo el fin de Mujeres al mando. Es por ello que la conductora utilizó los últimos minutos del programa para dejarle un mensaje a los conductores de Amor y fuego. “No eres una santa y no eres un santo, nadie lo es. No nos alegremos por la pena de los demás porque hay mucha gente que tiene que buscar otro trabajo (...). Si tú te sientas a aplaudir la pena de uno y el dolor ajeno (...) esto te regresa como un boomerang en una”, aseguró tajantemente. Video: Latina