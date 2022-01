Luego de que Gino Assereto afirme que aún no piensa volver con ella, Jazmín Pinedo dijo que él es un “hombre maravilloso” y pidió que ya no la culpen de su separación.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto hablaron de los motivos de su ruptura amorosa. El ex chico reality reveló que aún no se siente listo para retomar su relación con ella debido a que necesita un tiempo para conocerse a él mismo. Tras escuchar esas declaraciones, la modelo lo llenó de elogios y pidió al público que ya no la culpen de su separación. “Si no está conmigo, es por decisión de él”, dijo. Video: América TV