Durante la última última edición de +Espectáculos, Valeria Piazza coincidió con Brunella Horna con respecto a conducir un programa infantil en televisión. Si bien Brunella no ha tenido una buena experiencia en este tipo de producciones, se mostró bastante optimista sobre el tema. Por otro lado, la modelo dijo que sí estaría dispuesta a tomar el reto, a pesar de que no considera que tenga las habilidades artísticas para hacerlo. “Yo no sé por qué no he tenido ningún programa así (infantil). Me prestó para conducir”, dijo la ex Miss Perú. Video: América TV.