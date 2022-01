Duelo de infarto. En la edición de hoy, 10 de enero, el imitador ecuatoriano de Ricardo Montaner llegó a Yo soy para retar a Tony Cam, el intérprete peruano de Sandro. Mauri Stern señaló que, a pesar de que Christian Daniel (ecuatoriano) es un gran artista, hay detalles de su interpretación que debe pulir. No obstante, eso no le pareció a sus demás compañeros del jurado, quienes lo eligieron como el vencedor. Por consiguiente, Tony Cam tuvo que abandonar la competencia. “ No estoy nada de acuerdo .... no está listo ”, exclamó el ex Magneto evidenciando su disconformidad. VIDEO: Yo soy, grandes batallas internacional